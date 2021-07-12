Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek
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Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek

Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, İslam dünyasında heyecanla bekleniyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, İslam dünyasında heyecanla bekleniyor.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle karşılanacak Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi.

"Kurbanda asıl amaç kan akıtmak değil, Allah'a teslimiyettir, takvadır"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için anlamını ve önemini anlattı.

Müslümanların kurbanları aracılığıyla Allah ile yakınlaştıklarını ifade eden Okumuş, şöyle devam etti:

"Kurban, Müslümanlara güçlü motivasyon vermenin yanında kolektif bilinci de artırır. Çünkü, kurban paylaşmaktır, muhtaçlara yardım etmektir. Kurban demek Allah'a karşı sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de açıkça vurgulandığı gibi kurbanda asıl amaç kan akıtmak değil, Allah'a teslimiyettir, takvadır. Yani Allah için iman ve takvayla donanıp özgürleşmektir. Bundan dolayı Müslümanlar için çok mühim bir zaman dilimi Kurban Bayramı, eylemselliği ve ibadeti ifade eder."

Kurban Bayramı'nın teslimiyet bilinciyle idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Okumuş, "Müslümanların uygun bir şekilde kestikleri kurbanlarının derileri ve etlerini komşular ve muhtaçlarla paylaşmalıdır. Kurban Bayramı'nda herkes Müslüman kardeşini düşünmeye gayret etmeli ve ona göre ibadetinin gereğini yerine getirmeli. Kurban Bayramı'nı vesile kılarak yıl boyunca sevgiyi, saygıyı, merhameti, nezaketi, hakkaniyeti, adaleti çoğaltmak için gayret göstermeliyiz. Birbirimizle daha çok kenetlenmeli, daha güçlü bir birlik inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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