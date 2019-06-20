Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Her sene on gün geriye gelen Kurban Bayramı'nın bu sene hangi günlere denk geldiği, bayram tatili kaç gün olacağı merak konusu. Ramazan Bayramı sonrasında 2019 Kurban Bayramı ile uzun bir tatile çıkmak isteyenlerin araştırdığı konuların detayları haberimizde.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Resmi tatiller ve dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı, 10 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. 2019 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 resmi tatillere göre yılın ikinci en uzun tatili Kurban Bayramı. Çalışanların da özellikle yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tercih ettiği Kurban Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat bayramı takip eden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri için izin alırsanız Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarabilirsiniz.