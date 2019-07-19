Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Tatile çıkacaklar planlarını Kurban Bayramı tatili üzerine kurmaya çalışıyor. Bu yüzden kurban Bayramı ne zaman araştırıyorlar, Kurban Bayramı 9 gün oldu mu, bayram tatili kaç gün soruluyor. Diyanetin yayınlandığı takvime göre Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı takvimi...

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMININ 9 GÜNE ÇIKARILMASINA İTİRAZ

Turizm sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.