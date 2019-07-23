Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili şu sıralar vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu. Bayram tatiline dair turizm firmalarından gelen açıklamalar, tatilin uzaması yönünde umutlandırıyor. Bu yüzden gözler hükümetten Kurban Bayramı tatili için çıkacak karara çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arife Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.