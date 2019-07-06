Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi nedir? İşte 2019 resmi tatiller takvimi
Kurban Bayramı için geriye sayım başladı. Önümüzdeki ay kutlayacağımız Kurban Bayramı ne zaman başlıyor merak ediliyor. Tatillerini Kurban Bayramı tarihine göre ayarlamak isteyenler 2019 resmi tatiller takvimini araştırıyorlar. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı, her kesimden vatandaşın heyecanla beklediği bir dönem. 2019 Kurban Bayramı'nı yaklaşık bir ay sonra kutlayacağız. 2019 resmi tatiller takvimine göre bu sene Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün
12 Ağustos 2019 Pazartesi 2.Gün
13 Ağustos 2019 Salı 3.Gün
14 Ağustos 2019 Çarşamba 4.Gün
2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı