Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslam dininin en mübarek zamanlarından Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanan Kurban Bayramı, aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği dönemdir. Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?
21.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:59

Kurban Bayramı 2020 yılında hangi güne denk geliyor, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasını bir araya getiren Kurban bu yıl, 30 Temmuz'da başlayacak. Toplamda dört gün süren bayramda kurbanlar kesilir ve büyüklerin bayramı kutlanır. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.

31 Temmuz Cuma bayramın 1. günü,

1 Ağustos Cumartesi 2. günü,

2 Ağustos Pazar 3. günü,

3 Ağustos Pazartesi 4. günü olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirlerle geçmesi beklenen Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağı da soru işareti. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz bir açıklama yok ancak var olan hali ile 4 gün tatil yapılabilecek.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına yönelik konuştu. İlerleyen süreçte özellikle il bazında, koronavirüs tablosunun baz alınarak çeşitli tedbirlerin alınabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıkamada, ''Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı hakkında açıklama yaptı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı hakkında açıklama yaptı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Manşet

Haberler

Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Dünya
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Magazin
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Engin Altay Halife Hafter Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 14:00:32. #1.14#
title