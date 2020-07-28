Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Vatandaşlar, ''Kurban Bayramı tatili kaç gün?'' sorusunun yanıtını arıyor. İslam dininin bayramlarından Kurban Bayramı, 2020 yılında Ağustos ayında kutlanacak. Sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kurban Bayramı hangi gün?

2020 Kurban Bayramı, Diyanet takvimine göre 30 Temmuz Perşembe günü arefe ile başlıyor. Yardımlaşma ve birliğin simgesi olan Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyenler Kurban Bayrmaı'nda kaç gün tatil yapılacağını sorguluyor. İşte, Kurban Bayramına ilişkin detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl, 30 Temmuz Perşembe günü idrak edilecek. Diğer yandan bayram şu tarihlerde kutlanacak:

1. gün - 31 Temmuz Cuma

2. gün - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün - 2 Ağustos Pazar

4. gün - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli gündem maddelerine değindi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup, olmayacağına yönelik kesin bir ifadede bulunmazken, ''Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs salgını ile mücadelenin devam etmesinin yanı sıra Kurban Bayramı ile halk, bir nebze olsun tatil fırsatını değerlendirmek istiyor. Bayram tatilinin uzatılmasına yönelik yeni bir gelişme bulunmuyor. Ancak Kurban Bayramı tatili, 30 Temmuz arefe günü yarım gün, 4 günlük bayram sürecinin de tam gün tatil olmasıyla toplamda 4.5 gün oluyor.