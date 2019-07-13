Kurban Bayramı ne zaman oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki ay içinde kutlayacağımız Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatili için planlar ile birlikte hazırlıklar yapılıyor. Tatil planları yapanlar, Kurban Bayramı tatili ve Kurban bayramı tarihi 2019 takvimi araştırıyor, sorguluyorlar. Diyanet, 2019 Kurban Bayramı ne zaman sitesinde açıkladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor? 2019 resmi tatiller takvimi ile birlikte Kurban Bayramı detayları haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kurban Bayramı ülkemizde bu yıl 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk gelecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise şu şekilde olacak;

Kurban bayramı Arefe Günü 10 Ağustos Cumartesi

Kurban bayramı 1. Günü 11 Ağustos Pazar

Kurban bayramı 2. Günü 12 Ağustos Pazartesi

Kurban bayramı 3. Günü 13 Ağustos Salı

Kurban bayramı 4. Günü 14 Ağustos Çarşamba

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Resmi tatiller takvimine göre Kurban Bayramı tatili arife günü öğleden sonrasında başlıyor. Fakat bayram arifesi Cumartesi günü. Yani 9 Ağustos Cuma mesai bitimi ile Kurban Bayramı tatili başlıyor. Kurban Bayramı 4. yani son günü 14 Ağustos Çarşamba. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat eğer varsa yıllık izninizi 15 Ağustos Perşembe, 16 Ağustos Cuma günleri için kullanarak tatili dokuz güne çıkarabilirsiniz.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı