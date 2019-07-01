Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, İslam aleminde Hicri takvimin Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Tatil planı yapanların özellikle araştırdığı Kurban Bayramı, bu sene Ağustos ayında kutlanacak. Geçen seneye göre on gün geriye gelen Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Ya da yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanıp yine 9 güne uzatabilirsiniz.