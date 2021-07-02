Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı kaç gün tatil?
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Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı kaç gün tatil?
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Geçtiğimiz Ramazana Bayramı'nın koronavirüs sebebiyle kısıtlama ile geçmesi sebebiyle vatandaşlar Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi! Kurban Bayramı kaç gün? sorularını araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı'na kısa süre kalması ile birlikte, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı yaşı kaç? 18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? sorular merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şuanda kısıtlama ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 1 Temmuz itibari ile tüm yasaklar kaldırıldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

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