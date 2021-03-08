Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Diyanet resmi takvimi
2021 Kurban Bayramı için milyonlarca müslüman geri sayıma geçti. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi yayımlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1441
26
OCAK-2020
PAZAR
........
1
RECEB
1441
25
ŞUBAT-2020
SALI
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3
RECEB
1441
27
ŞUBAT-2020
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1441
21
MART-2020
CUMARTESİ
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1441
25
MART-2020
ÇARŞAMBA
...........
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1441
22
HAZİRAN-2020
PAZARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1441
22
TEMMUZ-2020
ÇARŞAMBA
........
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1442
20
AĞUSTOS-2020
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1442
29
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1442
18
EYLÜL-2020
CUMA
........
1
R.EVVEL
1442
18
EKİM-2020
PAZAR
........
11
R.EVVEL
1442
28
EKİM-2020
ÇARŞAMBA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1442
16
KASIM-2020
PAZARTESİ
........
1
C.EVVEL
1442
16
ARALIK-2020
ÇARŞAMBA
........
KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.