Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Diyanet resmi takvimi

2021 Kurban Bayramı için milyonlarca müslüman geri sayıma geçti. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi yayımlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 1 R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 11 R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.