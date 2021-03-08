Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Diyanet resmi takvimi
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Diyanet resmi takvimi

08.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:00
Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Diyanet resmi takvimi

2021 Kurban Bayramı için milyonlarca müslüman geri sayıma geçti. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi yayımlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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