Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi gün?

Üç aylardan sonra gözler bu kez Kurban Bayramı'na çevirdi. Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi gün olacağı merak ediliyor. Kurban Bayramını sevdiklerinin ve ailesinin yanında geçirmek isteyenlerin yanı sıra bu süreci tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, bayram hangi tarihlere denk geliyor. İşte 2021 Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

2021 Kurban Bayramı için araştırmalar devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan Bayramının ardından gelen Kurban Bayramında kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri, komşu, akraba ile buluşturulacak. Ramazan Bayramını evlerinde geçiren vatandaşlar 2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı bu yıl 20-21-22-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinde Kurban Bayramının arefesi eda edilecek. Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı Arefesi olarak eda edilirken Salı-Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri Kurban Bayramı günleri olarak idrak edilecek. 16 Temmuz mesai bitiminde başlayacak olan bayram tatili 9 gün olarak eda edilecek.

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl ayın 20-21-22-23'ü arasında idrak edilecek.

KURBANIN DİNİ DAYANIĞI NEDİR?

Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).