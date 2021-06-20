Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayrami tarihi ne zaman 2021? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Bütün Müslüman alemini yakından ilgilendiren ve Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanan "Kurban Bayramı" son dönemde internette en çok merak edilen konular arasında yer alacak. Covid-19 süresince zorluk çeken vatandaşlara yapılacak yardımlar nedeniyle ayrı bir önem taşımakta. Bu manevi duyguları yaşamak isteyen birçok kişi internet üzerinden "Kurban Bayramı hangi tarihte, ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram ayın kaçında?" gibi soruların cevabını aratmakta.

Her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi içerisine belirlendi. Bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek olan Kurban Bayramı ile ilgili detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.