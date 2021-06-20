Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayrami tarihi ne zaman 2021? Kurban bayramı tatili kaç gün?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayrami tarihi ne zaman 2021? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayrami tarihi ne zaman 2021? Kurban bayramı tatili kaç gün?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bütün Müslüman alemini yakından ilgilendiren ve Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanan "Kurban Bayramı" son dönemde internette en çok merak edilen konular arasında yer alacak. Covid-19 süresince zorluk çeken vatandaşlara yapılacak yardımlar nedeniyle ayrı bir önem taşımakta. Bu manevi duyguları yaşamak isteyen birçok kişi internet üzerinden "Kurban Bayramı hangi tarihte, ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Bayram ayın kaçında?" gibi soruların cevabını aratmakta.

Her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi içerisine belirlendi. Bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek olan Kurban Bayramı ile ilgili detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Ebru Gündeş Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Gareth Bale Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayrami tarihi ne zaman 2021? Kurban bayramı tatili kaç gün? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 22:17:51. #1.16#

title