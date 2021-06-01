Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?
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Kurban Bayramı dönemi için plan yapanlar şimdiden programlarını oluşturuyor ve bayramı güzel şekilde geçirmenin detaylarını düşünüyor. Bunun için de Bayram günleri hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmek için şimdiden plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman ve 2021 Kurban Bayramı hangi gün gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Kurban Bayramı

Başlangıç: 20 Temmuz, Salı

Son gün: 23 Temmuz, Cuma

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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