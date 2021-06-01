Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı dönemi için plan yapanlar şimdiden programlarını oluşturuyor ve bayramı güzel şekilde geçirmenin detaylarını düşünüyor. Bunun için de Bayram günleri hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman?