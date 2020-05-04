Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Koronavirüs önlemleri ile geçen Ramazan Bayramı'nın ardından gelecek olan Kurban Bayramı, Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı hangi gün? İslam dininin iki büyük bayramından biri olan Kurban, 2020 yılında yaz aylarına isabet ediyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?