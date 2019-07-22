Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

Kurban Bayramı'na dair araştırmalar devam ediyor. Bayrama yaklaştıkça her kesimin ayrı bir Kurban Bayramı sorgulaması oluyor. Tatilciler, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı şeklinde aramalar yapıyor. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek araştırıyorlar. Diğer yandan ise kurbanlık koyun fiyatı da ilgili aramalar arasında. İşte 2019 Kurban Bayramı'na dair tüm merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı takvimi...

TARİH GÜN 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arife 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

KURBAN BAYRAMI UZATILDI MI?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

KURBANLIK FİYATLARI 2019 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz sene kurban pazarlarında en düşük küçükbaş 600 lira, en düşük büyükbaş da 6 bin liradan satılmıştı. Bu yıl en düşük küçükbaş fiyatının 800, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira olması bekleniyor.

İstanbul'da büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatı 26 liradan başlayacak.