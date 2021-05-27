Kurban bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzak bir bayram geçirdik. Tatile gitmek isteyenler de planlarını başka bir zamana erteledi. Bunun üzerine çoğu için vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu oldu.