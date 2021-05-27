Kurban bayramı ne zaman?
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Kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman?
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Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzak bir bayram geçirdik. Tatile gitmek isteyenler de planlarını başka bir zamana erteledi. Bunun üzerine çoğu için vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu oldu.

2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Peki, Kurban bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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