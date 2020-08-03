Kurban Bayramı'nda yetim çocuklar sevindirildi Kırşehir Müftülüğüne bağlı din görevlilerince, kentteki bazı yetim çocuklar, bayramda kıyafet ve oyuncakla sevindirildi.

Kırşehir Müftülüğüne bağlı din görevlilerince, kentteki bazı yetim çocuklar, bayramda kıyafet ve oyuncakla sevindirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Müftülüğü Din Hizmetleri Koordinatörlüğünün organizasyonuyla kadın vaizler ve Kur'an kursu öğreticilerinin desteği ile kentteki 34 yetim çocuk mutlu edildi.

Kentte bir giyim mağazasına götürülen çocuklar kendilerince beğendikleri kıyafetleri alırken, bayramda onların da sevindirilmesi hedeflendi.

Alışverişin ardından kadın vaizler ve Kur'an kursu öğreticileri ile yetim çocuklar İl Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret ederek, teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Yaman, "Yetimler insanlığa emanettir. Kurban Bayramı'nda yetimler yetimi bir Peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen görev, toplumun her kesimine ulaşarak, başta yetim kalmış yavrularımıza ulaşmak, onların mahzun gönüllerine dokunmaktır. Yetimlerimizin yüzlerini güldürmeyi, dertlerine ortak olmayı amaçladık. Organizasyonu başlatarak yetimlerin yüzünü güldüren din görevlilerimize yaptıkları rehberlik ve gayretler nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA