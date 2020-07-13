Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor
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Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 150 bin hisse kurban paylarının bulunduğunu belirterek, "Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor.

Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kesiminde artış bekleniyor
13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:52

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 150 bin hisse kurban paylarının bulunduğunu belirterek, "Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da vekaletle kurban kesim sayılarında artış bekliyoruz." dedi.

Kınık, AA muhabirine, Kurban Bayramı'ndaki hayvan bağışlarının bekledikleri gibi hızlı gittiğini ve vatandaşlardan yüksek bir teveccühün olduğunu söyledi.

Bağış kotalarının sınırlı olduğunu dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'a vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın ellerini biraz çabuk tutmalarını istiyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyanın 16 ülkesinde yapacağımız vekaletle kurban organizasyonu bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde olmasına rağmen aynı sıhhat ve hijyen kalitelerinde gerçekleştirilecek. Bu anlamda bütün hazırlıklarımızı tamamladık."

Kınık, bu yılki kurban bedellerinin yurt içi 1050 lira, yurt dışının ise 850 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu yıl 150 bin hisse kurban paylarının olacağını aktaran Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hisselerimiz de çok hızlı şekilde doluyor. Dolayısıyla şimdiden çeyreğini bitirdik. Ama son günlerde daha hızlı dolar. Bu anlamda da vatandaşlarımızın son güne kalmadan Türk Kızılay'a vekalet vermelerini isteriz. Özellikle Kovid-19 dolayısıyla bu yıl vatandaşlarımız genellikle kendileri kurban kesmek yerine vekalet vermeyi tercih ediyor. Bundan dolayı vekaletle kurban kesim sayılarında artış bekliyoruz. Bu çerçevede de daha erken davranan ve daha fazla vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın sayısı geçen yıla göre yüksek seyrediyor."

"Ağırlığımız yurt içerisindeki ihtiyaç sahiplerine olacak"

"Kurban bir ibadet ve vekaletle de gerçekleştirilebiliyor." ifadesini kullanan Kınık, Türk Kızılayın, vekaletle kesilen kurbanlıkların etlerini ömürlendirilmiş konserve haline getirerek, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını anlattı.

Bu yıl geçen yıllara göre daha az uluslararası kurban organizasyonu yapacaklarını belirten Kınık, "Geçen yıl 50'nin üzerinde gerçekleşen faaliyetlerimiz bu yıl 20'nin altında olacak. Sadece Yemen, Somali, Suriye ve Arakan gibi kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda kurban organizasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunların dışındaki ağırlığımız yurt içerisindeki ihtiyaç sahiplerine olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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