Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ve mezarlık servis hizmetleri ücretsiz
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Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ve mezarlık servis hizmetleri ücretsiz

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ve mezarlık servis hizmetleri ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Kurban Bayramı süresince beş gün mezarlık servislerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Kurban Bayramı süresince beş gün mezarlık servislerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla TEKULAŞ tarafından, işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdikleri güzergahlarda Kurban Bayramı süresince ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Kurban Bayramı'nda Süleymanpaşa ilçesinde Yeni Şehir Mezarlığı'na ziyaret amacıyla Tarihi Valilik Binası önünden araç kaldırılarak, arife ve bayram süresince ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Ücretsiz mezarlık servislerinin gün ve saatleri şöyle:

"19 Temmuz 2021 Arefe günü, Tarihi Valilik Binası önünden Yeni Mezarlığa hareket saatleri: 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00. Yeni Mezarlıktan dönüş saatleri: 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.15.

20-21-22 ve 23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı günleri: Tarihi Valilik Binası önünden Yeni Mezarlığa hareket saatleri: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 ve 15.00. Yeni Mezarlıktan dönüş saatleri: 09.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30- 13.30 - 14.30 - 15.20 ve 16.00." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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