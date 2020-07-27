Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: "Kandıra"
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Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı: "Kandıra"

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 750 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde mekanı:
27.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:30

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kurban Bayramı tatilinde 750 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Yeşil ve mavinin sihirli bir uyum içinde barındığı Kandıra, el değmemiş koyları, mavi bayraklı plajları ve görenleri hayran bırakan kıyı oluşumlarıyla Kurban Bayramı'nda özellikle İstanbulluların en fazla tercih ettiği tatil noktaları arasında bulunuyor.

İlçe toplam 70 kilometreyi bulan sahil şeridine sahip olsa da konaklama tesislerinin büyük kısmı ünlü Kerpe, Kefken ve Cebeci bölgelerinde yoğunlaşıyor. Butik konaklama konseptinin yaygın olduğu şehirde tesisler 10 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Konaklama tesislerinin yok denecek kadar az olduğu Bağırganlı, Sarısu, Seyrek, Babalı ve Tuzağzı sahil yöreleri ise daha çok çadır ve karavan kampını tercih eden tatili yapmayı sevenler tarafından tercih ediliyor.

Denize girip, güneşlenmek isteyenler için uğrak yerleri mavi bayraklı Kumcağız, Kerpe, Miço, Bağırganlı ve Cebeci plajları oluşturuyor.

Kandıra, plaj aktiviteleri dışında doğa yürüyüşü ve olta balıkçılığı yapmak, fotoğraf çekmek isteyenler için de farklı alternatifler sunuyor.

"Pandemi insanların tatil alışkanlıklarını değiştirdi"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, Ramazan Bayramı ile başlayan sezonun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Salgın sonrası insanların tatil alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Güneş, kalabalık, yemekli, açık büfeli tesislere ilginin azaldığını gözlemlediklerini kaydetti.

Güneş, butik hizmet veren konaklama tesisleri ağırlıkta olduğu için Kandıra'nın bu yıl çok fazla talep gördüğünü dile getirerek, "Pandemi Kandıra turizmine daha da yaradı diyebiliriz. Sezon pandemiden sonra daha iyi geçiyor. Konaklamalar daha yüksek. Hafta sonları tam kapasite, hafta içi de yüzde 50 dolulukla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'na ilişkin rezervasyonlara değinen Güneş, şöyle konuştu:

"Rezervasyonlar yüzde 100'e ulaşmış durumda. Herkes yerini ayırttı. Gelecek olan vatandaşların mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. 4 kişilik bir oda veya daire 250 ila 350 lira arasında değişiyor. Diğer alternatiflere göre daha hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. Önceki Kurban Bayramlarında 600-700 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. Bu sene bunun daha üzerinde bir rakam bekliyoruz. Pandemi sürecinde eve kapanan insanların Kurban Bayramı'nı dışarıda geçireceğini, bundan dolayı bölgeye 750 bin kişinin geleceğini düşünüyoruz. Şu anda bayramda ziyaretçilerin yüzde 60-70'i İstanbul'dan gelecek gibi görünüyor. Yine Ankara, Bolu, Düzce, Bursa, Sakarya ve Eskişehir'den de gelenler olacak."

"Kocaeli'deki 6 mavi bayraklı plajın 5'i Kandıra'da"

Güneş, bu yıl çadır ve karavanla gelen turist sayısında artış yaşandığını anlatarak, "Kandıra'da belediye ve özel kişilerce işletilen çardır ve karavan kamp yerleri var. Ziyaretçiler buralardan çok rahat bir şekilde faydalanabilirler. Özellikle Kerpe ve Cebeci'de yeni açılan kaliteli tesisler var." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki 6 mavi bayraklı plajın 5'inin Kandıra sahillerinde yer aldığına dikkati çeken Güneş, yine sadece kadınların girebildiği mavi bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı'nın da ilgi gördüğünü söyledi.

Güneş, insanların maske takmaya alıştığını, sahile kadar maskeyle geldiklerini, zabıta ekiplerinin de denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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