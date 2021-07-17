Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor
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Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor

Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Yalova'daki termal tesislerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Yalova'daki termal tesislerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

1 Temmuz itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesi, turizm sektöründe hareketlilik başlatmıştı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü 9 günlük bayram tatiliyle nefes almak istiyor. Doluluk oranları yüzde 80'lerde bulunan otellerde bayramda bu rakamın yüzde 90'ları aşması bekleniyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Terma City işletme Müdürü Mustafa Hügül, kademeli gevşetme tedbirleriyle kapalı olan bazı donatıların açılmasının turizmi büyük ölçüde canlandırdığını dile getirerek, "Turizm için önemli olan şehirlerarası yolcu yasağının kalkması ve spa merkezlerinin açılması oldu. Bu turizmi büyük ölçüde canlandırdı. Özellikle bizim gibi termal tesislerin canlanmasında doluluk oranında önemli bir katkıya sahip" dedi.

Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde termal tesisleri tercih ettiğini belirten Hügül, "Yüzde 80'lik doluluk oranımızın yüzde 30'luk kısmı yurtdışından. Özellikle Ortadoğu'dan misafirlerimizden burayı tercih ediyor. Diğer yüzde 70'lik oran ise yerli misafirlerimizden oluşmaktadır" ifadesini kullandı.

Öte yandan termal tesislerde tatil yapan turistler ise pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kaldıklarını ifade etti. Tatilciler, tesislerde bol bol eğlendiklerini söyledi. - YALOVA

Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor
Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor
Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor
Kurban Bayramı'nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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