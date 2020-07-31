Kurban Bayramı'nda soluğu denizde aldılar Kurban Bayramı'nda soluğu denizde aldılar Zonguldak'ta bayramı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde plaja akın etti.

Kurban Bayramı'nda soluğu denizde aldılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bayramı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde plaja akın etti.

Zonguldak'ta bayramı plajda geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde plaja akın etti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar; termometlerin 27 dereceyi ölçtüğü kentte tatili denizde geçirmek için sabah saatlerinde plaja geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar bol bol güneşlenerek bayram tatilini en iyi şekilde değerlendirdi.

Denizin ve güneşin tadını çıkartmak için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar "Torunlar var misafir o yüzden sabah erken gelmek zorunda kaldık. Bayramın ilk gününden sonra daha kalabalık olacağını düşündük. Hava da güzel denizde güzel, şu anda denizin sakin ve güzel olduğu zaman öğleden sonra kalabalık olur. Denizin ve güneşin tadını çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA