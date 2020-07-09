Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusunun yanıtını merak etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı merak edilen konulara açıklık getirdi.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
09.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda olası kısıtlamaya ilişkin de yanıt verdi. Bakan Koca bayramda il bazında kısıtlama olabileceğinin altını çizerken, "Ülke genelinde kısıtlama Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Salgının seyrine göre bayramda il bazında kısıtlama olabilir" dedi.

Bakan Koca "Kurban Bayramı kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Kısmi tartışıldı ama öneri gelmedi. Önümüzdeki günlerde daha netleşmiş olur. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama özellikle il bazında birtakım kısıtlamaların gündeme gelebileceği konuşuldu. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzısıhha kurulu kararları almaya yetkili. İl bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

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