Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimi için 7 öneri

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi, özellikle sıcak havalarda birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin fazla et tüketmesi, yağ alımının artmasına ve hastalıkların daha ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Bayramın sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte; yiyecek seçimi, porsiyon kontrolü ve besin gruplarının dengeli dağılması daha büyük önem taşıyor.

ETİ BUZDOLABINDA 1-2 GÜN BEKLETTİKTEN SONRA TÜKETİN

Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir. Etler büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanmalıdır. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile hem besin öğelerinin kayıpları en aza indirilmiş olur, hem de mikroorganizmaların çoğalması engellenmiş olur.

ETİ FARKLI BESİN GRUPLARI İLE BİRLİKTE TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Yeşil sebzeler etteki demirin etkisini artırır

C vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler iyi bir tamamlayıcı olacaktır. C vitamini ette bulunan demirin vücut tarafından emilimini artıracağından, etteki demirden daha çok yararlanmayı sağlayacaktır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler gerekli posa ve diğer vitamin-minerallerinin de alınmasına yardımcı olur.

Tahıl grupları vücut için gerekli mineralleri içerir

Ekmek, pilav ve makarna gibi tahıl grupları başta karbonhidrat olmak üzere; B1, B6, B2 vitaminleri, önemli asitler, doğal lifler ve yağ asitleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu yüzden etle birlikte tüketilmesi çok önemlidir.

Süt ve ürünleri çok önemli!

Protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinden zengin olan süt ve ürünlerinin menüde yer alması önem taşır. Yoğurt, cacık veya ayran iyi bir seçim olacaktır.

Kurban bayramını sağlıklı geçirmek için bu önerilere dikkat edin;

Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ zararlı olduğundan bayram süresince et tüketim miktarında ve sıklığında çok dikkatli olunmalıdır. Öğünlerde 2-3 köfte kadar (60-90 gram) et tüketimi günlük et gereksinimini karşılayacaktır.

Etler, kanserojen öğelerin oluşumuna meydan vermemek; vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için ızgara, fırın ve haşlama yöntemleriyle pişirilmelidir. Kızartmadan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır.

Katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri yağ eklenmeden pişirilmelidir.

Etlerin çok yağlı kısımları yenmemelidir, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanmamalıdır.

C ve E vitamini içermeyen etin yanında, bu vitaminlerin bulunduğu sebze, salata, taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir.

Hamurlu tatlı ve çikolata yerine, sütlü ve meyveli tatlılar az porsiyonlarda tüketilmelidir.

Günlük tempolu yürüyüşlere bayramda da devam edilmelidir.

