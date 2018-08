Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferi

Maltepe Belediyesi, arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenleyecek.

İlçe meydanından 08.00'de başlayacak ring seferleri, saat 15.30'a kadar devam edecek. Vatandaşlar servislerle, Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına arefe ve bayramın birinci günü ücretsiz olarak taşınacak. Maltepe halkının yanında olduklarını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Öncelikle tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Şu an yanımızda olan sevdiklerimiz dışında, kaybettiklerimizi de anmamızın vakti olduğundan hareketle, her sene olduğu gibi bu sene de mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenliyoruz. Amacımız ölenlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyabilmek ve onları unutmadığımızı göstermektedir" dedi.

Mezarlıklara gidecek servislerinin güzergahları şöyle:

1'nci Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı'na, oradan Küçükyalı Mezarlığı'na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

2'nci Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

3'üncü Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben Gülsuyu Mezarlığı'na ulaşım sağlanacak. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

4'üncü Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5'i takiben Pendik Köprüsü'nden Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek. (Seferler birer saat arayla düzenlenecek.)