Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı ve Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Konuları merak ediliyor. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarla bu konular aydınlanıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamalarla çok merak edilen Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı ve Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı gibi konulara açıklık getirdi. Okay, "Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak" dedi.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde geçireceğimiz ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu idi. Bu konuyla ilgili gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse hükümetin diğer kurmayları yasağın gündemde olmadığını belirtti. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok ancak eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak" dedi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin de bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin akabinde uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar alınacak.

"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. 'Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek' dedi."