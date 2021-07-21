Kurban Bayramı'nda kelle ütücülerinin yoğun mesaisi

Kurban Bayramı'nda kelle ütücülerinin yoğun mesaisi Gaziantep'te kelle ve ayak ütücüleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'nda kelle ütücülerinin yoğun mesaisi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kelle ve ayak ütücüleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı süresince Gaziantep'in tarihi mahallelerinde köşe başlarına kurulan tezgahlarda kelle ütüleme işi yapılıyor. Vatandaşlar, kestikleri kurbanlıkların kelle ve bacaklarının yünlerinden temizlenmesi için ustalara getiriyor. Kelle ütücüsü ustaları da yaklaşık 25 dakikada kurbanın kelle ve bacaklarını ütülüyor. Bir tür gelenek haline gelen kelle ve bacak ütüleme işlemi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Kurban Bayramı zamanında kardeşlerimle beraber bu işi yapıyoruz"

Üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki İbrahim Alagöz, 8 yıldır kardeşleriyle birlikte kelle ve bacak ütüleme işi yaptıklarını ifade ederek, "Üniversite öğrencisiyim. Kurban Bayramı zamanında kardeşlerimle beraber bu işi yapıyoruz. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Bu Gaziantep genelinde yapılan bir şey kelle ütülüyoruz burada. Vatandaşlar bizlere kelle ve bacakları ütülememiz için getiriyor. Bizde kellenin boynuzunu kırıyoruz, bacakları temizleyip ocak üzerinde ütülüyoruz. Ayak ve kelle olarak ütüler isek 35 TL'den sadece kelle olursa 25 TL'den ütülüyoruz. Ütüleme işlemlerinin ardından kelle ve bacakları sahiplerine teslim ediyoruz. Çok şükür işlerimiz yoğun bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir