Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı
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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı Kurban Bayramı'nda İstanbul dışına çıkmayıp şehirde kalan vatandaşlar, eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı
31.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:15

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda İstanbul dışına çıkmayıp şehirde kalan vatandaşlar, eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar su kaydırağı, atlı karınca gibi pek çok aleti kullananlar keyifli anlar yaşadı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar bayramda stres atmak için soluğu eğlence merkezlerinde aldı. Genci yaşlısı birçok insan hem pandeminin getirdiği stresi atmak hem de bayramlarını keyifli geçirmek için eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar su kaydırağı, atlı karınca ve roller coaster gibi pek çok eğlenceli aletleri kullanmanın keyfini yaşadı. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan İsfanbul Temapark'ta da ziyaretçiler unutamayacakları bir gün yaşamanın mutluluğu yaşadı.

"Bu sene sloganımız 'Eğlenmek titizlik ister' "

İçindeki çocuğu devam ettiren herkesin eğlenebileceği ünitelerin olduğunu dile getiren İsfanbul Temapark Direktörü Targut Tonger, "Öncelikle herkese iyi bayramlar. Yaklaşık 1 aydır açığız fakat bu bizim bu seneki ilk bayramımız. Bu bayramda bizi ziyaret eden misafirlerimiz içerideki irili ufaklı 30 tane oyuncağı tecrübe etme şansı bulacaklar. Bunları yeni normal süreci içerisinde olabilecek en hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapacaklar. Girişte mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Temassız eğlence dediğimiz internet üzerinden bilet ve karekodla içeri girme imkanı sunmuş durumdayız. Kapasitemizi yüzde 50'nin altına düşürdük. Bu sene sloganımız 'Eğlenmek titizlik ister'. İçeride içindeki çocuğu devam ettiren herkesin kendisi için mutlu olabileceği adrenalin dolu üniteler var. İstanbul'da kalan araba mesafesiyle gelebilecek tüm misafirlerimiz için burası yalnızca 4 gün değil bütün yaz boyunca misafirlerini bekliyor "diye konuştu.

İsfanbul Temapark'ı çok sevdiğini söyleyen10 yaşındaki Su Üner, "Burada oyuncaklara biniyorum. Eğleniyorum. İçeride atlı karınca, çarpışan araba gibi bir sürü oyuncaklar var. Buraya annem ve arkadaşlarımla geldim. Burayı çok seviyorum. O yüzden geldim. En çok çarpışan arabaları seviyorum. Bayramınız kutlu olsun " dedi.

"Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum"

Arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini belirten Mehmet Yağmur, " Burası çok güzel. Özellikle nefeskesen müthiş bir oyuncak. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Arkadaşım bize tavsiye etti. Ben de sosyal medyada gördüm. Sonra buraya geldik. Kurban bayramınız mübarek olsun " dedi.

"Çok eğlenceli, aletler muhteşem"

Aletlerin hepsinin ayrı ayrı eğlenceli olduğunu vurgulayan Semra Mutlu, " Kuzenimle beraber eğlenmeye geldik. Çok eğlenceli. Aletler falan muhteşem. Hepsine bindik. Hepsi ayrı ayrı eğlenceli. Buraya gelmeyi düşünüyorduk. Şu an indirime girdi. Kaçırmak istemedik. Direk 2 tane aldık. Son biletlere yetiştik. Herkesin kurban bayramını kutluyorum " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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