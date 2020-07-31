Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul dışına çıkmayıp şehirde kalan vatandaşlar, eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı
31.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:15

Kurban Bayramı'nda İstanbul dışına çıkmayıp şehirde kalan vatandaşlar, eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar su kaydırağı ve atlı karınca gibi aletlerle eğlenceli anlar yaşadı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar stres atmak için soluğu eğlence merkezlerinde aldı. Genci yaşlısı birçok insan hem pandeminin getirdiği stresi atmak hem de bayramlarını keyifli geçirmek için eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar su kaydırağı, atlı karınca ve roller coaster gibi pek çok eğlenceli aletle eğlenceli anlar yaşadı. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan İsfanbul Temapark'ta da ziyaretçiler unutamayacakları bir gün geçirmenin mutluluğu yaşadı.

"Bu sene sloganımız 'Eğlenmek titizlik ister' "

İçindeki çocuğu yaşatan herkesin eğlenebileceği ünitelerin olduğunu dile getiren İsfanbul Temapark Direktörü Targut Tonger, "Öncelikle herkese iyi bayramlar. Yaklaşık 1 aydır açığız fakat bu bizim bu seneki ilk bayramımız. Bu bayramda bizi ziyaret eden misafirlerimiz içerideki irili ufaklı 30 tane oyuncağı tecrübe etme şansı bulacaklar. Bunları yeni normal süreci içerisinde olabilecek en hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapacaklar. Girişte mutlaka ateş ölçümü yapıyoruz. Temassız eğlence dediğimiz internet üzerinden bilet ve karekodla içeri girme imkanı sunmuş durumdayız. Kapasitemizi yüzde 50'nin altına düşürdük. Bu sene sloganımız 'Eğlenmek titizlik ister'. İçeride içindeki çocuğu devam ettiren herkesin kendisi için mutlu olabileceği adrenalin dolu üniteler var. İstanbul'da kalan araba mesafesiyle gelebilecek tüm misafirlerimiz için burası yalnızca 4 gün değil bütün yaz boyunca misafirlerini bekliyor" diye konuştu.

İsfanbul Temapark'ı çok sevdiğini söyleyen 10 yaşındaki Su Üner, "Burada oyuncaklara biniyorum. Eğleniyorum. İçeride atlı karınca, çarpışan araba gibi bir sürü oyuncaklar var. Buraya annem ve arkadaşlarımla geldim. Burayı çok seviyorum. O yüzden geldim. En çok çarpışan arabaları seviyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

"Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum"

Arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini belirten Mehmet Yağmur, "Burası çok güzel. Özellikle nefeskesen müthiş bir oyuncak. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Arkadaşım bize tavsiye etti. Ben de sosyal medyada gördüm. Sonra buraya geldik. Kurban bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

"Çok eğlenceli, aletler muhteşem"

Aletlerin hepsinin ayrı ayrı eğlenceli olduğunu vurgulayan Semra Mutlu, "Kuzenimle beraber eğlenmeye geldik. Çok eğlenceli. Aletler falan muhteşem. Hepsine bindik. Hepsi ayrı ayrı eğlenceli. Buraya gelmeyi düşünüyorduk. Şu an indirime girdi. Kaçırmak istemedik. Direkt 2 tane aldık. Son biletlere yetiştik. Herkesin kurban bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Ekonomi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Ekonomi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Demokratik Kongo'da alkollü asker siviller ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker siviller ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu
Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Özlem Zengin İlhan Cihaner Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Ivana Sert Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Adana Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar soluğu eğlence merkezlerinde aldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 17:20:55. #1.15#
title