Kurban Bayramı'nda İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji, arife günü ve Kurban Bayramı süresince Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji, arife günü ve Kurban Bayramı süresince Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arife günü ve Kurban Bayramı'nda havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığının Kayseri'de 32-39, Kırşehir'de 32-38, Nevşehir'de 30-36, Yozgat'ta 27-35, Sivas'ta ise 34-38 derece civarında olması öngörülüyor.

Beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan