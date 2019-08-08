Kurban Bayramı'nda hava sıcaklığı artacak

08.08.2019 11:50

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Ege Bölgesi'nde Kurban Bayramı tatili boyunca hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede en sıcak havanın 43 derece ile Aydın'da yaşanacağını belirtti.

"Bayram tatili süresince sıcak hava etkili olacak"

Bayram tatili süresince bölgede sıcak havanın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği en sıcak ilin ise Aydın olacağını belirten Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kurban bayramı tatili süresince bölgemizin sıcak havanın etkisinde kalacak. Kurban bayramı sonuna kadar bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı süresince il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 37-39, Aydın'da 40-43, Manisa'da 37-39, Balıkesir'de 32-34, Çanakkale'de 34-36 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA