Kurban Bayramı'nda atlı polislerden Gülhane Parkı'nda denetim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Gülhane Parkı'nda denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Gülhane Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Çocuklar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde atlı polisler, Gülhane Parkı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulunan atlı polis birlikleri, çevredeki vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, atlı polis birlikleriyle fotoğraf çekildi. İstanbul'un sahillerinde, turistik ve tarihi noktalarında devriye gezen atlı polis birliklerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren polis memuru Furkan Erözdemir, "Atlı Polis Grup Amirliği olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske denetimini yapıyoruz. Sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Atlı Polis Grup Amirliği olarak 8 tane atımız mevcut. Görevlerimize dört unsur olarak çıkıyoruz. Görev yerlerimiz; sahiller, Taksim, Sultanahmet Meydanı, Gülhane Parkı. Bu tip tarihi ve turistik yerlerde, vatandaşlarımızın kalabalık olduğu yerlerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda normalin üzerinde bir kalabalık olduğunu ifade eden Özdemir, "Pandemiden dolayı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uymayan vatandaşlara gerekli yaptırımı uyguluyoruz" diye konuştu.

Denetimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Aydoğan ise, "Çok güzel bir etkinlik yapıyorlar. Çocuklar da bunlardan faydalanıyor. At sevgisi ve hayvan sevgisi aşılanıyor. Denetim çok önemli. Sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Bu pandemi günlerinde sıkı bir şekilde denetim yapmış oluyorlar" dedi.

Sosyal mesafeyi korumak zorunda olduğumuzu söyleyen Elmir Aydoğan ise, "Bu hastalık çok kötü. Sosyal mesafeye uyup ve maskemizi takıp tedbirlerimizi alarak dışarı çıkmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için ve kendi sağlığımız için yapmalıyız. Çocuklarımız da atlı polislerle fotoğraf çekiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA