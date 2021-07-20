Kurban Bayramı namazı kılındı
Drone görüntüsü Camiden görüntüler Vatandaşlardan görüntüler - Bilecik Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Drone görüntüsü
Camiden görüntüler
Vatandaşlardan görüntüler - Bilecik
Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk de camiye gelerek vatandaşlarla beraber bayram namazını kıldı.
İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever