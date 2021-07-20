Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kurban Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Drone görüntüsü Camiden görüntüler Vatandaşlardan görüntüler - Bilecik Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Drone görüntüsü

Camiden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler - Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar bayram namazını camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de camiye gelerek vatandaşlarla beraber bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.

Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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