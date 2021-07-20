Kurban Bayramı namazı kılındı
Yozgat'ta Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
Yozgat'ta Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
Tedbirler kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerle Çapanoğlu Büyük Camisinde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.
Namaz Sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden vatandaşlarla bayramlaştı.
Türk Kızılay görevlileri cami çıkışında cemaate lokum dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul