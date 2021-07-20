Kurban Bayramı namazı kılındı
Merkez Ulu Cami Vatandaşların bayram namazı kılması Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması Cami çıkışında polisleri kolonya ve şeker ikramı Hakkari'de Kurban Bayramı dolayısıyla Merkez Ulu Cami'de bayramlaşma programı düzenlendi.
Merkez Ulu Cami
Vatandaşların bayram namazı kılması
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması
Cami çıkışında polisleri kolonya ve şeker ikramı Hakkari'de Kurban Bayramı dolayısıyla Merkez Ulu Cami'de bayramlaşma programı düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı kıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar vatandaşlarla namaz kılarak bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı