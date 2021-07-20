Kurban Bayramı namazı kılındı

Merkez Ulu Cami Vatandaşların bayram namazı kılması Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması Cami çıkışında polisleri kolonya ve şeker ikramı Hakkari'de Kurban Bayramı dolayısıyla Merkez Ulu Cami'de bayramlaşma programı düzenlendi.