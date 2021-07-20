Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılındı
Ayasofya Camii'nin avlusundan taşan cemaatin bayram namazını kılması İSTANBUL - İstanbul'da, Kurban Bayramı sebebiyle Ayasofya Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı.
Ayasofya Camii'nin avlusundan taşan cemaatin bayram namazını kılması İSTANBUL - İstanbul'da, Kurban Bayramı sebebiyle Ayasofya Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil