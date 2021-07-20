Kurban Bayramı namazı kılındı

Muğdat Camisi'n cemaatten görüntü İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaaz vermesi Bayram namazının kılınması Bayramlaşmadan detay MERSİN - Mersin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.