Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kurban Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Muğdat Camisi'n cemaatten görüntü İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaaz vermesi Bayram namazının kılınması Bayramlaşmadan detay MERSİN - Mersin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Muğdat Camisi'n cemaatten görüntü

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaaz vermesi

Bayram namazının kılınması

Bayramlaşmadan detay MERSİN - Mersin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi. Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı kişiler iç ve dış avluda secdeye durdu.

Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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