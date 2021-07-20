Kurban Bayramı namazı kılındı
Muğdat Camisi'n cemaatten görüntü İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaaz vermesi Bayram namazının kılınması Bayramlaşmadan detay MERSİN - Mersin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.
Muğdat Camisi'n cemaatten görüntü
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaaz vermesi
Bayram namazının kılınması
Bayramlaşmadan detay MERSİN - Mersin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi. Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı kişiler iç ve dış avluda secdeye durdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin