Kurban Bayramı namazı kılındı

Seccadeleri ile avluda namaz kılanlar Bayram namanının kılınması Hutbe irat edilmesi BARTIN - Bartın'da Kurban Bayramı sebebiyle İmam Hatip Cami'sine gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.