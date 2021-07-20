Kurban Bayramı namazı kılındı
Seccadeleri ile avluda namaz kılanlar Bayram namanının kılınması Hutbe irat edilmesi BARTIN - Bartın'da Kurban Bayramı sebebiyle İmam Hatip Cami'sine gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
Seccadeleri ile avluda namaz kılanlar
Bayram namanının kılınması
Hutbe irat edilmesi
BARTIN - Bartın'da Kurban Bayramı sebebiyle İmam Hatip Cami'sine gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı