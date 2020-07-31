Kurban Bayramı namazı kılındı
Sivas'ta Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı.
31.07.2020 06:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:07
Sivas'ta Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı.
Kaynak: AA