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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında "Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?" geliyor. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihi belli oldu ve geri sayım başladı.

Resmi tatil planları yapmak isteyenler, şimdiden bayram takvimini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorusu kadar, "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı'na tam olarak 29 gün kaldı.

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü olan 5 Haziran'ın yarım gün, bayramın dört gün olarak ilan edilmesiyle birlikte en az 4.5 günlük resmi tatil öngörülüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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