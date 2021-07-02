Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?
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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?
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Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban kesecek vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? diye aratmaktadırlar. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

2021 Kurban Bayramı tarihi, bayram tatili için plan hazırlığı içerisinde olan kişiler tarafından merak konusu oldu. 4 günlük bayramda kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlarsa "Kurban Bayramı ayın kaçında?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayram tatili kaç gün sürecek, bayrama ne kadar kaldı? İşte detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

19 Temmuz Pazartesi Arefe günü 16 gün kaldı. Bayramın birinci günene ise 17 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

• 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü

• 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. günü

• 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. günü

• 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. günü

• 23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. Günü

20 Temmuz'da başlayacak olan bayram toplamda 4 gün sürecek. Kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlar bayram boyunca kurbanlarını kesecekler.

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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? - Haberler
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