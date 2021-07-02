Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban kesecek vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? diye aratmaktadırlar. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?