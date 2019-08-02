Kurban Bayramı'na giden Suriyeli sayısı 20 bine ulaştı

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı, 20 bine ulaştı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. 22 Ağustos'tan bu yana ülkelerine giden Suriyeli sayısı, 20 bine ulaştı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında gümrükten geçen Suriyeliler, yaşadıkları topraklara gidiyor.

Suriyelilerin, Kurban Bayramı ziyareti için Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları, 9 Ağustos gününe kadar devam edecek.



Kaynak: DHA