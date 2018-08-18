Kurban Bayramı'na Doğru - Sivas

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban fiyatlarının geçen sene ile aynı olduğunu belirten besiciler, pazara getirdikleri kurbanlıklar için müşteri bekledi.

Vatandaşlar ise kurbanlık alırken satıcıyla sıkı pazarlığa giriyor. Büyükbaş bir kurbanın bir kişiye en az bin 750 liraya mal olduğu pazarda daha çok küçükbaş hayvanlar alıcı buldu.

Küçükbaş hayvan alan vatandaşlar da kurbanlıkları götürebilmek için ilginç yöntemlere başvurdu.