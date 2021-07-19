Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağbaba, mesajında Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde karşıladıklarını belirtti.

Bayramların birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olduğu kadar geleceğe umutla bakmanın ve toplumsal sorunları aşma iradesinin de günü olduğunu bildiren Ağbaba, "Ülkemizin her zamankinden daha çok dayanışmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bayramlar düşmanlıkların son bulduğu, barış ve hoşgörünün hakim olduğu günlerdir." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Kurban Bayramı'nın milletin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını dileyerek, "Kurban Bayramı'nın milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diler, akademik ve idari personelimizin, sevgili öğrencilerimizin ve aziz milletimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Özcan ise bayramların müstesna günler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İslam dünyası olarak, milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının güçlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı çok özel günlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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