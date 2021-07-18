Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, bayramlardaki yardımlaşmanın önemine değindi.

"Birbirimize sarıldığımız o güzel bayramlara yeniden kavuşuyoruz." ifadesini kullanan Uslu, şöyle devam etti:

"Biraz daha sabır. Biraz daha dikkat. Sevelim, sevilelim, sevdirelim. Sevdiklerimizin sağlığı için bu bayram mesafeleri sevgimizle yakın edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın tüm hanelere, tüm gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur, saadet, selamet getirmesini Rabbimden temenni ediyorum."

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da bayramların birliktelikleri, yardımlaşmayı, dayanışma ve paylaşmayı simgeleyen önemli günler olduğunu bildirdi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için 24 saat görev başında olacaklarını belirten Ulucan, bayram tatili süresince il genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olacağını aktardı.

Ulucan, şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şahsım ve Antalya Emniyet Teşkilatı adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bayramı sevdiklerinizle beraber sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi temenni ederek esenlikler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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