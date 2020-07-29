Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'na doğru
29.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:09

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, Kurban Bayramı'nın dertlere derman, yaralara merhem olmasını, dünya olarak içinden geçilen pandemi sürecini en az kayıpla atlatmaya vesile olmasını, sofraları bereketli, kalpleri rana kılmasını diledi.

Çalık, "Rabbim, kurban ibadetimizi makbul eylesin. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Çakır ise bayramın getirdiği ulvi değerlerin insanları bütünleştiren sıcak ve samimi duyguların, toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini diledi.

Selahattin Gürkan da vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bayram ziyaretlerinin sosyal mesafele hijyen kurallarına uyularak yapılmasının önemine işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettikten sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da birer mesaj yayımlayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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