Kurban Bayramı'na doğru Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, bayramların yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın diğer yıllara göre daha farklı ve daha dikkatli geçeceğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Hz. İbrahim'in adanmışlığı ve Hz. İsmail'in teslimiyetinin simgesi olan Kurban Bayramı'nda, salgın hastalıkla mücadele noktasında her türlü önlemi alarak, kurbanlarımızı kesmeye gayret gösterelim. Sizin, aileniz ve milletimizin sağlığı için bu bayram mümkün olduğunca zorunlu olmayan ziyaretlerimizi erteleyelim. Ziyaretlerimizde ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim.

Kıymetli Edirneliler; sizlerin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de gerekli tedbirlerini alarak görevleri başında olacaktır. Çevremizi temiz tutmak ve hijyen kurallarına uymak amacıyla belirlenen alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize ve aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temenni eder, değerli hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve tüm çalışanlarımızın bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA