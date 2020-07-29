Kurban Bayramı'na doğru AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini belirtti.

Bayramların, milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği zamanlar olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu yeni süreçte milletçe birbirimize daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bir bayram geçirelim. Unutmayalım ki salgın hala devam ediyor. Sosyal mesafeye ve maske takmaya özen göstereceğimiz bir bayram olsun. Dilerim ki bu bayramla bunu da atlatırız.

Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Edirneli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm devletlere başta sağlık, barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA