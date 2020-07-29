Kurban Bayramı'na doğru Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, yediden yetmişe tüm inananların aynı hissiyatta buluştuğu bayramların, sevginin, hoşgörünün, mutluluğun zirve yaptığı günler olduğunu belirtti.

Bayramda da koronavirüs gerçeğinin bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"İnsanlık alemi büyük bir imtihandan geçiyor. Koronavirüs tüm dünyada ocaklar yıkıyor, hayatı durduruyor. Virüsle mücadelede dünya ülkeleri büyük zorluklarla uğraşırken, hamdolsun ülkemiz süreci başarıyla yürüttü. Hem tüm şehirlerimizde örnek bir mücadele sergilendi hem de 138 ülkeye bu süreçte insani yardım yapıldı. Şimdi, virüsün şehrimizi ve ülkemizi tamamen terk etmesi için bizlerin biraz daha gayret etmesi, rehavete kapılmadan kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bu yüzden maalesef Kurban Bayramını arzu ettiğimiz yakınlıkta kutlayamayacağız. Tüm hemşehrilerimizin bayramda da salgın hakikatinin bilincinde hareket etmelerini rica ediyorum. Mezarlık ziyaretlerinde, kurban kesiminde ve dağıtımında, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyalım. Bayram sonrasının hüzne dönüşmemesi için hepimiz bu kurallara dikkat edelim. Bu bayram gönülden kucaklaşalım."

Başkan Kavuş'un mesajı

Kavuş da Kurban Bayramı ziyaretleri için yolla çıkan vatandaşları trafik kurallarına özen göstermeleri konusunda uyardı.

Pandemi sürecinde rakamların artmaması adına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kavuş, "Kurban ve bayramın manevi iklimi, Hazreti İbrahim'den hatta ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den bu yana olduğu gibi yine bizleri Allah'a ve birbirimize yaklaştıracak, birlikteliğimizi güçlendirecek, beraberliğimizi pekiştirecek. Ki bizlerin, ülkemizin ve ümmetin en büyük gücüdür kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA